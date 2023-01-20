Планували операцію, яка завершить війну, – Піонтковський про зустріч Залужного з Марком Міллі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся з американським генералом Марком Міллі. На зустрічі йшлося про таємні речі, які можна було обговорити лише особисто.

Таку думку 24 Каналу висловив російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський. Особиста зустріч Залужного з Головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі відбулася у Польщі 17 січня.

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За офіційною версією, генерали обговорили ключові питання щодо перебігу війни в Україні, зокрема потреби Сил оборони для боротьби з агресором.

Про що могли говорити Залужний та Міллі

Піонтковський вважає, що навряд чи йшлося про узгодження деталей пакетів озброєння.

"Узгодити, скільки Україні потрібно танків та ракет, Залужний і Міллі могли й телефоном. Для цього їм не потрібно було зустрічатися десь у секретному місці", – сказав публіцист.

Опозиційний політик вважає, що американський та український генерали обговорювали набагато серйозніші речі.

Андрій Піонтковський Російський публіцист та опозиційний політик Йдеться про спільну розробку воєнної операції. Вони 3 години сиділи над картами і разом планували операцію по взяттю Мелітополя, виходу до узбережжя Чорного моря та перетворення Криму і окупованої частини Херсонщини у величезний котел для російської армії. Це спецоперація, яка завершить війну.

Він додав, що такі речі не можна було обговорити ніяк інакше, аніж як при особистій зустрічі.

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"Абсолютно новий рівень взаємодії союзників"

Опозиційний політик нагадав, що нещодавно директор ЦРУ Вільям Бернс таємно відвідав Київ. Під час свого візиту до України він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Вільям Бернс повідомив інформацію, яка є у ЦРУ стосовно воєнних планів Росії. Це абсолютно новий рівень взаємодії союзників,

– наголосив Піонтковський.

Він додав, що зараз у відносинах США та України не йдеться лише про постачання озброєння та політичну підтримку. Як зазначив Піонтковський, Вашингтон та Київ вийшли на той рівень, коли разом розробляють воєнні операції.

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