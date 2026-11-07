У будь-якій країні, крім Росії, – Зеленський заявив про готовність зустрітись з Путіним

Володимир Зеленський готовий провести прямі переговори з Володимиром Путіним "в будь-якій країні". Водночас Україна очікує від Дональда Трампа тиску на Кремль заради початку діалогу.

Про це президент України розповів в інтерв'ю CNN.

Де можуть зустрітись лідери?

Глава держави відкинув можливість поїздки на переговори до Москви. Водночас він назвав можливі майданчики для потенційного саміту лідерів.

Ми готові зустрітися в будь-якій країні, не в Москві. У Сполучених Штатах або десь у Європі чи на Близькому Сході,

– заявив Володимир Зеленський.

Український лідер додав, що президент США Дональд Трамп володіє достатніми важелями впливу, щоб схилити очільника Кремля до такої зустрічі.

Він може це зробити. Він – президент Сполучених Штатів. Він завжди казав, що має дуже хороші, чудові, сильні відносини з Путіним,

– підкреслив Зеленський.

До цього Володимир Зеленський заявляв, що заклики Кремля приїхати до Москви є відвертим "плювком в обличчя всьому світові".

Нагадаємо, на 10 – 11 листопада в Абу-Дабі заплановано переговори на робочому рівні між представниками України та Росії за участю американських посередників. Головними темами консультацій мають стати питання деескалації, гуманітарні ініціативи та післявоєнна безпека.