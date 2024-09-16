Зеленський виступить на Генасамбелеї ООН: коли це станеться

Наприкінці вересня у Нью-Йорку пройде Генасамбелея ООН. Відомо, що президент Зеленський планує виступити на ній.

Раніше очільник Британського МЗС Девід Леммі, коментуючи дискусії щодо надання Україні дозволу на удари далекобійною зброєю по Росії, зазначив, що розмова з цього приводу продовжиться у рамках Генасамбелії. Президент Зеленський розмовлятиме із союзниками.

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Виступ Зеленського у Генасамблеї

Передбачається, що загальні дебати на Генасамблеї ООН почнуться 24 вересня і того ж дня там виступить із промоовю президент США Джо Байден. А ось наступного дня – 25 вересня говоритиме президент України Володимир Зеленський.

Раніше глава держави зазначав, що під час Генасамблеї представить американському лідер свій план перемоги. Зеленський пояснив, що його план містить 4 основні пункти і один додатковий.

У ньому йдеться про безпеку, геополітичне місце України, сильну військову підтримку, можливість самостійно вирішувати, як використовувати ту чи іншу зброю тощо.