Байден їде до Польщі: Зеленський розповів, чи запросили його на зустріч
Президент України Володимир Зеленський розповів, чи отримував запрошення на зустріч із президентом США Джозефом Байденом. Він невдовзі вирушить до Польщі.
Про це Зеленський розповів під час спільної пресконференції з головою Австрії Олександром Вон дер Белленом у Києві.
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Чи отримав Зеленський запрошення до Польщі
Президент прокоментував його ймовірну зустріч з Байденом у Польщі.
Щодо президента США – ми іноді зустрічаємося з ним. Але мене не запрошували до Польщі,
– зазначив Зеленський.
Водночас він додав, що в межах майбутнього Саміту миру Україна проводить багато консультацій з партнерами щодо того, де саме він проходитиме.
"Для нас найголовніше, щоб це було місце та дата, які зможуть забезпечити максимальну кількість держав-партнерів. І від місця та дати дійсно залежить ця кількість. Тому ми працюємо над цим", – зауважив глава держави.
За його словами, організаційні питання щодо проведення Саміту миру не пов'язані з його можливою зустріччю з Байденом і Дудою.
Ймовірна зустріч Байдена та Зеленського в Польщі
- Президент США Джо Байден, як повідомляють польські ЗМІ, прибуде з візитом до Польщі в лютому. Під час цієї поїздки він може зустрітися із Володимиром Зеленським.
- Ймовірно, Байден відвідає Європу та, зокрема, Польщу ближче до 24 лютого. Це будуть перші роковини з початку повномасштабного вторгнення.
- Також ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що Зеленський скликає міжнародну конференцію щодо України. Серед іншого він хоче обговорити мирний план та гарантії безпеки. Однак невідомо, чи ця конференція відбудеться саме в Польщі.