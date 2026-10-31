Вже наступного тижня Україна очікує збільшення поставок генераторів з Туреччини, – Зеленський

31 жовтня Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Сторони узгодили спільну роботу над чорноморським зерновим коридором та домовилися про нові поставки генераторів.

Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму офіційному телеграм-каналі.

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Під час перемовин лідери порушили питання співпраці в енергетичній та інфраструктурній сферах.

Українська делегація зустрілася з представниками турецьких енергетичних компаній. Як наслідок – Туреччина погодила нові поставки генераторів до України.

Вже наступного тижня очікуємо збільшення постачання генераторів, іншого енергетичного обладнання,

– заявив президент.

Значну частину переговорів Зеленський і Ердоган присвятили безпеці в Чорному морі та відновленню роботи "зернового коридору". Сторони домовилися працювати над тим, щоб він діяв ефективно та забезпечував продовольчу безпеку.

Також президенти обговорили нові спільні промислові й економічні проєкти. Зеленський зазначив, що набуття чинності угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною відкриває додаткові можливості для бізнесу обох країн.

Зеленський подякував за готовність Туреччини підтримувати ініціативи, спрямовані на досягнення миру й безпеки.

Нагадаємо, нещодавно президент Туреччини провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Під час неї він заявив про готовність Анкари допомогти відновити переговори між Україною та Росією.