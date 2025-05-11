Справжній лідер, який не ховається за спинами, – Сибіга прокоментував нову заяву Зеленського

Смілива заява президента Володимира Зеленського про те, що він готовий зустрітися з Владіміром Путіним в Туреччині, демонструє готовність України діяти в напрямку закінчення війни. На думку українського лідера, переговори з російським диктатором можуть стати основою для дипломатії.

На заяву Зеленського про готовність зустрітися з Владіміром Путіним відреагував, зокрема, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Про це пише 24 Канал з посиланням на його пост в Х.

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Сибіга відреагував на готовність Зеленського до переговорів у Туреччині

Володимир Зеленський 11 травня заявив, що підтримує пропозицію Владіміра Путіна щодо проведення переговорів віч-на-віч у Туреччині. Російський президент запропонував зустрітися у четвер, 15 травня. Цього дня Зеленський особисто готовий поїхати на зустріч.

Андрій Сибіга зазначив, що президент України зробив серйозну заяву справжнього лідера, на що Владімір Путін, імовірно, не здатен.

Ось що робить справжній лідер. Він не ховається ні за кого, і ні за що. Дуже малоймовірно, що російська сторона має хоч крихітку такої мужності,

– написав глава українського МЗС.

Володимир Зеленський натомість сподівається, що російська сторона не шукатиме відмовок для уникнення зустрічі. Якщо переговори відбудуться, то це може стати початком більш детальних переговорів про закінчення війни. Нині ж Україна очікує, що Путін виконає й іншу частину обіцянки щодо припинення вогню на фронті з 12 травня.

Якщо російський диктатор не готовий до перемир'я, західні партнери України можуть далі чинити на нього тиск.