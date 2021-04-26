Краще переговори, ніж війна: чого чекати від зустрічі Зеленського та Путіна

Одна з головних новин сьогоднішнього дня – інформація про можливу зустріч президентів Зеленського і Путіна. Про це двічі сказав сам Володимир Зеленський. Далі читайте російською.
Джерело:фейсбук Володимира Фесенка
Это подтвердил и глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Он с украинской стороны занимается согласованием и организацией этой встречи.
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Пресс-секретарь Путина (Д. Песков) возможность этой встречи не отрицает, хотя и уточняет, что деталей относительно места и времени возможной встречи пока нет. Информация о встрече 9 мая в Москве – явный фейк, что косвенно подтверждает и Песков.
Судя по вопросам журналистов, в Москве эта информация вызвала больший ажиотаж, чем у нас. В Украине, похоже, больше Киву с его "диссертацией" обсуждали. Сам по себе такой контраст информационного внимания очень показателен.
На что обращу внимание в связи с этой информацией.
Опять проявляется феномен "упертости" Зеленского.
Путин несколько месяцев Зеленского игнорировал, но в итоге сдался под его напором. Вынужден был сначала публично ответить, хотя и с неприемлемыми условиями. Ну, а теперь обсуждается и сама возможность реальной встречи.
Путин согласился на встречу с Зеленским по двум причинам / Фото УП
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Вторая причина, почему Путин мог согласиться на эту встречу, – на этом настаивают западные переговорщики.
Насколько целесообразна эта встреча?
Я уже не раз отмечал, что от этой встречи не стоит ждать глобального прорыва в переговорах. Но такая встреча все-таки необходима. И для общей деэскалации ситуации на Донбассе, и для деэскалации на наших границах, в том числе в Азовском море и в Керченском проливе (надо добиваться снятия блокады), и в акватории Черного моря.
Лучше переговоры, чем война.
Главная тема, которую надо обсуждать – возобновление устойчивого перемирия на Донбассе. Договориться о чем-то большем – вряд ли возможно.