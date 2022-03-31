Зустріч Зеленського і Путіна: Ердоган хоче провести її найближчим часом

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що хоче провести зустріч Президента України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна найближчим часом.

Про це Ердоган заявив перед вильотом із Узбекистану, де він перебував з робочим візитом.

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Кінцева мета – зустріч Зеленського та Путіна

Президент Туреччини рішуче налаштований організувати переговори обох президентів. Він домовлятиметься з кожним окремо.

Ердоган має намір найближчим часом провести переговори із Зеленським та Путіним. Він додав, що кінцева мета – звести їх разом, – йдеться у повідомленні.

Ця інформація також з’явилася в російських ЗМІ. Там стверджують, що Ердоган нібито хоче поговорити із Зеленським та Путіним цього тижня.

Нагадаємо, 29 березня у Туреччині відбулися переговори між Україною та Росією. Сторони не підписали ніяких документів. Утім, стало відомо, що пропонує українська делегація: міжнародний договір з гарантіями безпеки, які аналогічні до статті 5 НАТО, від кількох держав світу. Це – країни Ради безпеки ООН (Велика Британія, США, Китай, Франція, Росія), а також Туреччина, Німеччина, Канада, Італія, Польща, Ізраїль.

Якщо Україна буде об'єктом будь-якої агресії, військового нападу чи військової операції, то упродовж 3 днів влада матиме право вимагати негайних консультацій від держав-гарантів. Якщо за цей час конфлікт не вирішиться, країни будуть зобов'язані надати військову допомогу та озброєння.

Переговори досі тривають: вони відновляться 1 квітня в онлайн-форматі. Є певні труднощі щодо окупованого Криму та ОРДЛО. Крім того, наразі невідомо, чи обговорювали делегації питання репарацій та відбудови України.

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