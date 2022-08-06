Ердоган знову запропонував путіну провести зустріч із Зеленським у Туреччині

Реджеп Ердоган знову запропонував російському диктатору владіміру путіну провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Туреччині. Таку пропозицію турецький президент зробив під час візиту до росії.

Ердоган вважає, що турецька дипломатія успішно виконує свою роль посередника у війні росії проти України. Турецький президент наводить як приклад підписання "зернових угод".

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Ердоган не вперше говорить про зустріч Зеленського і путіна

Реджеп Ердоган під час зустрічі з путіним 5 серпня у Сочі нагадав російському диктатору, що готовий організувати зустріч президентів України та росії.

Я ще раз нагадав пану путіну, що ми можемо прийняти його зустріч із паном Зеленським. Ми продовжуватимемо розвивати наш діалог з нашим чорноморським сусідом, росією, у всіх сферах, щоб сприяти регіональному та глобальному миру,

– заявив Ердоган.

Варто відзначити, що Туреччина є єдиним членом НАТО, який підтримує тісні стосунки з росією, при цьому підтримує Україну. І це дозволяє Анкарі бути посередником у переговорах. У Туреччині відбувалися переговори українських та російських делегацій, була зустріч глави МЗС України Дмитра Кулеби та очільника російського мзс сєргєя лаврова. Також там були підписані вищезгадані угоди на експорт зерна з України.

Від початку повномасштабного російського вторгнення Ердоган неодноразово заявляв про готовність провести зустріч Володимира Зеленського і владіміра путіна.

Ердоган погодився платити за газ рублями

5 серпня Ердоган та путін зустрілися у Сочі. Це була друга зустріч за останній місяць після перемовин в Ірані.

Політики говорили про Сирію, загострення в Карабасі, співпрацю росії та Туреччини. Однак головною "сенсацією" стала заява російського віцепрем'єра алєксандра новака, який заявив про те, що Ердоган погодився на часткову оплату природного газу рублями.

Спілкуючись із журналістами, президент Туреччини Ердоган підтвердив це і висловив сподівання, що це "принесе гроші росії та Туреччині".

Крім того, Ердоган заявив про те, що турецькі банки працюють над тим, щоб приймати оплату з російських платіжних систем "мир". Президент Туреччини каже, що це "створить комфортні умови" для російських туристів.

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