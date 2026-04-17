Укр Рус
24 Канал Новини України За участі Трампа та Ердогана: Зеленський готовий зустрітись із Путіним у Туреччині, – МЗС
17 квітня, 14:23
3
Оновлено - 14:48, 17 квітня

Діана Подзігун
Основні тези
  • Україна висловила готовність до зустрічі Зеленського з Путіним у Туреччині за участі Ердогана та Трампа.
  • Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Зеленський вже передав відповідні сигнали турецькій стороні під час візиту до Стамбула.

Україна заявила про готовність до зустрічі президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним у Туреччині. Передбачається, що в переговорах також мають взяти участь президент Ердоган та Трамп.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час Анталійського дипломатичного форуму у п'ятницю, 17 квітня.

Де можуть зустрітись Зеленський та Путін: деталі

За словами Сибіги, Україна готова провести зустріч Зеленського та Путіна.

Ми готові до цієї зустрічі (на рівні лідерів – 24 Канал). Також у Туреччині. Я маю на увазі зустріч між Зеленським, Путіним, паном Ердоганом, можливо, Трампом,
– сказав глава МЗС.

Також дипломат додав, що Зеленський уже передав відповідні сигнали турецькій стороні під час візиту до Стамбула 4 квітня. У МЗС наголосили, що Туреччина відіграє важливу роль у мирних зусиллях.

Вже 9 квітня український лідер особисто заявив, що зустрінеться із російським диктатором, однак "не в Москві, і не в Києві".

Важливо! Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, що ідея зустрічі Зеленського із Путіним не є новою. Він нагадав аналогічну історію, яка відбулась ще улітку 2025. Тоді український президент пропонував провести переговори у Туреччині, однак Путін тоді не з'явився.

Наразі російський диктатор не готовий зустрічатись із Зеленським. Експерт не прогнозує швидкого результату чи укладення угоди в разі проведення таких переговорів. За словами Клочка, наразі Україна просуває ідею ососбистої зустірчі лідерів, аби показати світові недоговороздатність Росії.

Що про зустріч лідерів кажуть у Росії?

  • За словами очільника ОП Кирила Буданова, українська сторона підіймала питання зустрічі лідерів під час переговорів у США, однак відповіді від російської сторони досі немає.

  • Водночас російські чиновники заявляють, що наразі Зеленському та Путіну говорити нема про що, тож зустріч не має сенсу

  • На початку 2026 року речник Кремля Дмитро Пєсков зауважив, що зустріч лідерів можлива лише у Москві, мовляв, якщо Зеленський хоче розмовляти, нехай сам їде до Путіна в Кремль.