За участі Трампа та Ердогана: Зеленський готовий зустрітись із Путіним у Туреччині, – МЗС
- Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Зеленський вже передав відповідні сигнали турецькій стороні під час візиту до Стамбула.
Україна заявила про готовність до зустрічі президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним у Туреччині. Передбачається, що в переговорах також мають взяти участь президент Ердоган та Трамп.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час Анталійського дипломатичного форуму у п'ятницю, 17 квітня.
Де можуть зустрітись Зеленський та Путін: деталі
За словами Сибіги, Україна готова провести зустріч Зеленського та Путіна.
Ми готові до цієї зустрічі (на рівні лідерів – 24 Канал). Також у Туреччині. Я маю на увазі зустріч між Зеленським, Путіним, паном Ердоганом, можливо, Трампом,
– сказав глава МЗС.
Також дипломат додав, що Зеленський уже передав відповідні сигнали турецькій стороні під час візиту до Стамбула 4 квітня. У МЗС наголосили, що Туреччина відіграє важливу роль у мирних зусиллях.
Вже 9 квітня український лідер особисто заявив, що зустрінеться із російським диктатором, однак "не в Москві, і не в Києві".
Важливо! Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, що ідея зустрічі Зеленського із Путіним не є новою. Він нагадав аналогічну історію, яка відбулась ще улітку 2025. Тоді український президент пропонував провести переговори у Туреччині, однак Путін тоді не з'явився.
Наразі російський диктатор не готовий зустрічатись із Зеленським. Експерт не прогнозує швидкого результату чи укладення угоди в разі проведення таких переговорів. За словами Клочка, наразі Україна просуває ідею ососбистої зустірчі лідерів, аби показати світові недоговороздатність Росії.
Що про зустріч лідерів кажуть у Росії?
За словами очільника ОП Кирила Буданова, українська сторона підіймала питання зустрічі лідерів під час переговорів у США, однак відповіді від російської сторони досі немає.
Водночас російські чиновники заявляють, що наразі Зеленському та Путіну говорити нема про що, тож зустріч не має сенсу.
На початку 2026 року речник Кремля Дмитро Пєсков зауважив, що зустріч лідерів можлива лише у Москві, мовляв, якщо Зеленський хоче розмовляти, нехай сам їде до Путіна в Кремль.