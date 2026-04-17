За участі Трампа та Ердогана: Зеленський готовий зустрітись із Путіним у Туреччині, – МЗС

Україна заявила про готовність до зустрічі президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним у Туреччині. Передбачається, що в переговорах також мають взяти участь президент Ердоган та Трамп.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час Анталійського дипломатичного форуму у п'ятницю, 17 квітня.

Де можуть зустрітись Зеленський та Путін: деталі

За словами Сибіги, Україна готова провести зустріч Зеленського та Путіна.

Ми готові до цієї зустрічі (на рівні лідерів – 24 Канал). Також у Туреччині. Я маю на увазі зустріч між Зеленським, Путіним, паном Ердоганом, можливо, Трампом,

– сказав глава МЗС.

Також дипломат додав, що Зеленський уже передав відповідні сигнали турецькій стороні під час візиту до Стамбула 4 квітня. У МЗС наголосили, що Туреччина відіграє важливу роль у мирних зусиллях.

Вже 9 квітня український лідер особисто заявив, що зустрінеться із російським диктатором, однак "не в Москві, і не в Києві".

Важливо! Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, що ідея зустрічі Зеленського із Путіним не є новою. Він нагадав аналогічну історію, яка відбулась ще улітку 2025. Тоді український президент пропонував провести переговори у Туреччині, однак Путін тоді не з'явився.



Наразі російський диктатор не готовий зустрічатись із Зеленським. Експерт не прогнозує швидкого результату чи укладення угоди в разі проведення таких переговорів. За словами Клочка, наразі Україна просуває ідею ососбистої зустірчі лідерів, аби показати світові недоговороздатність Росії.

Що про зустріч лідерів кажуть у Росії?