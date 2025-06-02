Зеленський готовий зустрічатися з Путіним хоч завтра, проблема в іншій стороні, – МЗС

Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з російським диктатором Владіміром Путіним. Єдиною перешкодою цьому є позиція російської сторони.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника МЗС України Георгія Тихого під час пресконференції за підсумками переговорів України та Росії в Стамбулі.

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Що кажуть у МЗС про готовність Зеленського до зустрічі з Путіним

Георгій Тихий зазначив, що український президент готовий зустрітися з Путіним хоч навіть завтра.

У нас немає жодних проблем з цим. На жаль, проблема в іншій стороні, і щодо перешкод треба їх питати,

– сказав речник МЗС.

Щодо готовності Росії до зустрічі з лідером України Тихий порадив питати безпосередньо російську делегацію.

До слова, раніше Володимир Зеленський пропонував особисту пряму зустріч Владіміру Путіну ще під час першого раунду переговорів у Стамбулі 15 травня. Однак російський диктатор тоді не приїхав у Туреччину.

Український лідер сказав, що Україна готова до переговорів з Росією у будь-якому форматі, зокрема до тристоронньої зустрічі з Путіним і Трампом. Зеленський також наголосив на необхідності участі США у переговорах, особливо у питаннях припинення вогню та безпеки.