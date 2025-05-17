Хаос, який базується на безсиллі: чи має Трамп, чим притиснути Росію

Дональд Трамп неодноразово заявляв, що в силах вплинути на Владіміра Путіна, щоб той пішов на перемир'я. Виглядає, що кремлівський диктатор не прагне припинення війни на території України, тому лідер США може використати жорсткі методи щодо Росії.

Член Республіканської партії Борис Пінкус розповів 24 Каналу, що у Сполучених Штатах Америки вже підготували санкції проти Росії. На його думку, якщо переговори між Києвом та Москвою у Туреччині не матимуть ніяких результатів, то Трампу нічого не залишиться, як дотримуватись їх.

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Трамп може тиснути на Росію

Борис Пінкус зауважив, що на Росію можуть очікувати жорсткі санкції. Саме такий тиск з боку США може вплинути на перебіг війни на території України.

Мовиться про санкції проти банківської системи Росії та російського тіньового нафтового флоту. Окрім цього, США можуть впливати на держави, які підтримують країну-агресорку.

Конгрес США також вимагає, щоб Україні постачали необхідну кількість зброї для протистояння росіянам.

"До цього все йде і Трампу нічого не залишиться, як підкоритись Конгресу. Не треба покладати великі надії на зустрічі у Туреччині, адже Володимир Зеленський та Владімір Путін не зустрінуться. Все тому, що Трамп, який обіцяв мир на основі сили, все ж, на жаль, продовжує демонструвати хаос, який базується на безсиллі", – висловився член Республіканської партії.

На чому мають базуватись домовленості про мир

Пінкус зауважив, що будь-яка угода підписана із Росією має базуватись лише на тому, що Україна визнає захоплені росіянами території тимчасово окупованими.

Трамп, ймовірно, забув, що публічно обіцяв, якщо і буде якась угода із Росією, то вона базуватиметься лише на справедливій основі. А справедлива основа одна – межі України 1991 року. Іншої справедливості не існує,

– сказав він.

Важливо, щоб саме цього дотримувався лідер Сполучених Штатів Америки.

Крім того, Україна має законні підстави, щоб не погоджуватись на будь-які територіальні поступки Росії, попри те, що цього вимагає Путін. Адже кремлівський диктатор прагне, щоб наша держава узаконила окупацію росіянами своїх же територій.

Член Республіканської партії додав, що цього не має відбутись, однак, він вважає, що ця тема є найбільш суперечливою для обох сторін.

Зазначимо, за даними Time, Зеленський здобув дипломатичну перевагу, закликавши Путіна до переговорів, на які той не наважився прийти, попри власну ініціативу. Журналісти зазначають, що цим Кремль втратив важливий шанс, зокрема ті можливості, які надавали США для досягнення припинення вогню. Відмова Путіна від діалогу, попри економічний тиск і падіння цін на нафту, лише поглиблює його ізоляцію та може призвести до нових санкцій від Заходу.