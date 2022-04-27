Зустріч Зеленського і Путіна у Туреччині: в ОП кажуть, що час і контекст ще не визначені

У Туреччині сподіваються на те, що найближчими днями Володимир Зеленський і Володимир Путін зустрінуться для переговорів. В Офісі Президента вже прокоментували відповідну заяву.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк переконаний, що наразі не визначений контекст зустрічі президентів України та Росії. Тож про неї говорити зарано, передає 24 канал.

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Консультації по переговорах тривають

Михайло Подоляк зазначив, що у Туреччині чудово розуміють, які наслідки для чорноморського регіону має війна, яку розв'язала Росія. Саме тому в країні намагаються якомога швидше вирішити конфлікт.

З усім тим, час зустрічі президентів двох країн і контекст зустрічі поки що не визначено,

– наголосив він.

В Україні, додав він, спостерігається посилення бойових дій на Сході. Також російські військові не полишають спроб зруйнувати Маріуполь. Паралельно тривають консультації, але лише на рівні робочих підгруп. Під час них готують пропозиції для української та російської сторін у юридичному плані.

"Щойно конкретика з'явиться, про це зробимо спеціальне повідомлення", – підкреслив Подоляк.

Зазначимо, що міркування про якомога швидшу зустріч Зеленського і Путіна висловив міністр Туреччини Акар Хулусі. Ним він поділився під час зустрічі міністрів на американській авіабазі Рамштайн.

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