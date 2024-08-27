Чи зустрінеться Зеленський із Сі Цзінпінем: очікування Офісу президента

В Офісі президента обговорюють можливу зустріч Володимира Зеленського та Сі Цзіньпіна. Там кажуть, що вона таки відбудеться.

У цьому впевнений глава Офісу президента Андрій Єрмак. Про це він заявив під час брифінгу у вівторок, 27 серпня, передає 24 Канал.

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"Ми бачили скільки разів зустрічався Путін з лідером Китаю"

Єрмак зауважив, що українська сторона уже спілкувалася з Індією, Аргентиною, Бразилією, африканськими державами тощо.

Залишається тільки зустрітися із лідером Китаю. Я впевнений, що це відбудеться,

– сказав голова ОП.

За його словами нейтральна позиція Китаю передбачає у будь-якому випадку цю зустріч.

"Бо ми бачили скільки разів зустрічався кремлівський диктатор з лідером Китаю", – додав Андрій Єрмак.

До слова, раніше до Китаю з візитом їздив глава МЗС Дмитро Кулеба. Подейкують, що його поїздка наблизила зустріч Зеленського та Сі, а відносини України та Китаю вийшли зі стадії "заморозки".