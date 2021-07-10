Неформальна зустріч Зеленського і Тихановської: Кулеба розповів деталі
Джерело:"РБК-Україна"
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з білоруською опозиціонеркою Світланою Тихановською. Вони побачились у Вільнюсі, на Конференції реформ.
Тихановська була однією з гостей на черговому протокольному заході. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів деталі зустрічі міжнародних лідерів.
До теми Тихановська заявила, що неофіційно зустрічалася з Зеленським
Деталі зустрічі Зеленського і Тихановської
За словами Кулеби, під час Конференції білоруська опозиціонерка підійшла до Зеленського. Вона назвалась і повідомила про свою вдячність Україні за підтримку білоруського народу.
Наша держава дійсно щира і послідовна в цій підтримці. Ми бажаємо білорусам добра і зацікавлені в тому, щоб сусідня Білорусь розвивалася як демократична європейська держава,
– зазначив Кулеба.
Відзначимо, що раніше Тихановська заявила, що неофіційно зустрілась із Зеленським. Вона зокрема зауважила, що підтримує Україну.
Тихановська і Україна: коротко
- Лідерка білоруської опозиції ще восени 2020 року запланувала поїздку в Київ. Тоді вона сказала, що приїде в Україну після місцевих виборів, однак так і не запланувала візит.
- Тихановська у квітні 2021 року повідомила, що чекає запрошення від української влади. Тоді вона вкотре заявила, що Крим – український.
- Також опозиціонерка заявляла, що планує зустрітись з українським президентом та очільником США Джо Байденом.