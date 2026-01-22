"Побачимо, що буде": Трамп зробив заяву після переговорів із Зеленським

У четвер, 22 січня, Дональд Трамп провів зустріч з Володимиром Зеленським у Давосі. Американський лідер назвав переговори з президентом України "дуже хорошими"

Про це повідомляє Sky News.

Як пройшла зустріч президентів?

Дональд Трамп з'явився перед камерами після зустрічі з Володимиром Зеленським. Журналісти запитали у президента США, чи є шанс укласти угоду сьогодні.

Побачимо, що буде. Ми зустрічаємося з Росією, це відбудеться завтра (23 січня, – 24 Канал), і ми зустрінемося з Путіним,

– додав Трамп.

Варто зазначити, що йдеться про зустріч Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з Путіним, яка відбудеться в Москві.

Президент США підкреслив, що його зустріч з Володимиром Зеленським була дуже хорошою і "всі хочуть, щоб війна закінчилася".

Трамп також повідомив журналістам, що вони не обговорювали вступ Зеленського до Ради миру.