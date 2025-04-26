У Зеленського сказали, коли президент України зможе знову зустрітися з Трампом

У суботу, 26 квітня, український лідер зустрівся з Дональдом Трампом під час свого візиту на похорон Папи Франциска в Римі. Вони поговорили та домовилися продовжити зустріч після події, але цього не відбулося – у Зеленського пояснили, коли все ж буде наступна зустріч президентів.

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Брусило пояснив, коли стане можливою наступна зустріч лідерів країн. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на дипломата в ефірі телемарафону.

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Коли буде наступна зустріч Зеленського і Трампа

Заступник керівника ОП підкреслив, що зустріч президентів 26 квітня була необхідною. За його словами, вона була дуже важливою особливо на тлі того, як команди України та США разом із британськими, французькими та німецькими колегами працюють над мирним планом. Він також оцінив, коли переговори Зеленського і Трампа можуть відбутися наступного разу.

Команди мають зараз зібратися та доопрацювати документ мирної угоди. Після цього будуть погоджені позиції сторін і тоді буде основа й аргументація для президентів. Це має бути вже результат, тобто закріплення відповідних домовленостей. Тоді така зустріч буде цілком реальною і в практичному плані, і з погляду на досягнуті результати,

– заявив Брусило.

Він зауважив, що нова зустріч може відбутися після того, як для неї буде підготовлена основа.

Що відомо про зустріч українського й американського політиків

Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом у Базиліці Святого Петра в Римі. Їхня розмова тривала близько 15 хвилин.

Політики домовилися продовжити переговори після похорону Папи Франциска, проте в них не вийшло це зробити через "дуже щільні графіки".

У Білому домі підкреслили, що розмова президентів була дуже продуктивною. Зеленський заявив, що ця зустріч "дуже символічна" та має потенціал стати "історичною", якщо лідери країн досягнуть спільних результатів.