Раніше були певні складнощі, – в ОП оцінили зустріч Зеленського з Трампом

Володимир Зеленський та Дональд Трамп провели плідну зустріч на саміті НАТО у Гаазі. Є кілька цікавих моментів, які варто окремо виділити.

Про це 24 Каналу розповів радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, зауваживши, що зустріч Трампа і Зеленського була чітко оцінена президентом США, який сказав, що вона була приємною. Публічно усі деталі розмови, звісно, ніхто не буде проговорювати.

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Чого очікувати далі від Трампа щодо України

Як наголосив Подоляк, раніше Трамп або нейтрально, або досить жорстко висловлювався. Тепер він акуратно каже, що у його відносинах із Зеленським були певні складнощі, але зараз зустріч була чудовою. Натомість йдуть жорсткіші висловлювання в бік диктатора Путіна та Росії.

Трамп не хоче прямо казати, що Путін йому бреше. Путін у телефонних розмовах говорить одне, а потім робить все навпаки. Йому важливо публічно репутаційно принижувати Трампа,

– зазначив Подоляк.

Загалом розмова Зеленського і Трампа була позитивною. Президент України чітко розставив акценти щодо того, як зараз діє Росія. Вони продовжують цілеспрямовано бити дронами та ракетами по українцях. Також Путін демонстративно показує, що США буцімто не можуть вплинути на Росію.

Під час спілкування Зеленський підняв теми припинення вогню та продажу зброї Україні. Сама розмова пішла "в плюс" для нашої держави. А далі усі сподіваються на певне продовження.

Думаю, що далі ми все ж таки вийдемо на купівлю зброї для України. Спробуємо проговорити купівлю чи передачу тих же систем Patriot і так далі. Загалом ця розмова – це позитивний сигнал,

– підкреслив Подоляк.

Додамо, у виданні Financial Times підкреслили, що Трамп змінює свій тон щодо Зеленського та Путіна. Останній все більше його розчаровує.