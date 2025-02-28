Схудлі та змучені: Зеленський показав Трампу фото українських бійців, що повернулися з полону
- Володимир Зеленський під час зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі показав фото українських бійців, які повернулися з російського полону.
- На фото видно, що бійці виглядали схудлими та змученими, важили близько 50-60 кг, і зазнали тортур у Росії.
Під час зустрічі Володимир Зеленський показав Дональду Трампу фото українських бійців. Мовиться про захисників, які повернулися з російського полону.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на зустріч президентів України та Сполучених Штатів, що транслюється в етері національного маратону.
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Зеленський показав Трампу фото наших бійців
Володимир Зеленський у Білому домі показав Дональду Трампу знімки українських бійців, які повернулися з російського полону. На кадрах було видно, якими схудлими та змученими вони були після того, як пройшли полон у країні-агресорці.
На фото також видно, яких тортур зазнали наші бійці у Росії. Володимир Зеленський зазначив, що загалом після полону наші захисники важили близько 50 – 60 кілограмів. Трамп уважно роздивився ці знімки.
Зеленський показав Трампу фото наших бійців після полону / Відео "Ми-Україна"
До слова, Володимир Зеленський 28 лютого прибув у Білий дім, щоб обговорити з Дональдом Трампом підписання угоди про корисні копалини між нашими державами. Також політики обговорять зусилля з припинення війни Росії проти нашої держави.