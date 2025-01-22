Зустріч Зеленського та Трампа: президенти України та США висловили своє бачення

Раніше співпраця команд Зеленського і Трампа мала загальний характер і була спрямована на технічну підготовку подальших кроків. Наразі триває робота, після завершення якої буде організована зустріч.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на розмову Володимира Зеленського з представниками Міжнародної медіаради. Він зазначив, що наразі конкретна дата зустрічі ще не визначена.

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Що відомо про можливу зустріч президентів

За словами президента України, команди обох сторін займалися організацією зустрічі, і наразі цей процес триває.

Думаю, ви знаєте, що юридично до інавгурації ніхто не хотів мати якихось дуже конкретних кроків щодо майбутніх планів, бачення тощо,

– сказав Зеленський.

Було проведено кілька розмов та зустрічей, які мали ознайомчий характер, були "атмосферними". Під час них обговорювалася поточна ситуація та очікування щодо подальших дій Росії.

Лідер США також не розповів про дату зустрічі з Зеленським, але наголосив – український президент рішуче прагне миру.

Проте, за словами американського президента, він не має впевненості у намірах Путіна, а для досягнення миру необхідне бажання обох сторін.

До слова, Трамп також заявив, що готовий зустрітися з президентом Росії в будь-який час, тож невдовзі поговорить із ним. Якщо ж Путін відмовиться від переговорів щодо врегулювання війни, існує можливість запровадження нових санкцій проти Росії.