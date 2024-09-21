Зеленський назвав дату зустрічі з Трампом

Кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп неодноразово заявляв, що зможе завершити війну в Україні. Вже зовсім скоро із ним має Зустрітися Володимир Зеленський.

Ймовірно, вона відбудеться вже наприкінці цього місяця. Про це президент розповів на офрек зустрічі із журналістами, повідомляє 24 Канал.

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Коли може відбутися зустріч Зеленського та Трампа

На запитання журналістів про те, чи буде зустріч із Трампом, зеленський відповів, що "обов'язково, так".

Я бачив його повідомлення у ЗМІ, наші команди у контакті. Головне, щоб час був. Я не заглядатиму у майбутнє, але гадаю, що для обох нас це буде важливо,

– заявив президент.

Він також заявив, що найімовірніше, вона відбудеться вже наприкінці цього місяця.

"У нас, скоріш за все, буде зустріч, я думаю, 26 – 27-го вересня", – зазначив Зеленський.

Зауважимо, що західні ЗМІ вже повідомляли раніше, що найімовірніше, зустріч Зеленського та Трампа відбудеться наступного тижня. В цей самий час запланована зустріч із кандидаткою в президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс.