Зустріч Зеленського і Трампа тривала 50 хвилин, – Литвин

Володимир Зеленський 25 червня зустрівся із Дональдом Трампом на полях саміту НАТО в Гаазі. Зустріч президентів України та США вже завершилася.

Про це у коментарі 24 Каналу повідомив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин.

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Скільки тривала зустріч Зеленського та Трампа у Гаазі

Дмитро Литвин підтвердив, що зустріч Зеленського і Трампа дійсно завершилася. За словами радника президента України, розмова тривала приблизно 50 хвилин.

Пізніше прокоментував зустріч із Трампом і сам український лідер. Він зазначив, що це була тривала та змістовна зустріч, на якій вдалося охопити всі дійсно значущі питання.

Зеленський подякував Дональду Трампу та всім Сполученим Штатам Америки.

Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Говорили про те, як захистити наших людей. Цінуємо увагу й готовність допомагати наближенню миру,

– сказав український лідер.

Всі деталі щодо зустрічі Володимир Зеленський пообіцяв надати згодом.

До слова, раніше Дональд Трамп підтверджував, що зустрінеться з Володимиром Зеленським на саміті НАТО в Гаазі. Президент США наголошував, що обговорюватимуть труднощі України, а президента України назвав "хорошим хлопцем".