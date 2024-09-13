"Мені неважливо яким чином": Зеленський розповів, чи буде зустріч з Трампом

Раніше Володимир Зеленський повідомляв про те, що "план перемоги" він незабаром представить Джо Байдену, Камалі Гарріс та Дональду Трампу. Президент України зауважив, що йому не принципово в який спосіб спілкуватися із представником Республіканської партії.

Зокрема, розмова між Зеленським та Трампом може відбутися телефоном. Водночас президент України пообіцяв, що першим про "план перемоги" дізнається президент США Джо Байден.

Дивіться також Зеленський анонсував зустріч з Байденом уже цього місяця

Що відомо про зустріч Зеленського та Трампа

Цього місця Зеленський має здійснити візит до США, де зустрінеться з Байденом. Водночас на запитання журналіста про те, чи планується зустріч із Трампом у Нью-Йорку, український лідер відповів, що готовий комунікувати з ним будь-яким способом, зокрема телефоном.

Він наголосив, що першим "план перемоги" України побачить Байден, адже все залежатиме від нього. Зеленський додав, що також будуть консультації з Гарріс, Трампом ті американським конгресом.

"Можливо, щось ще зміниться", – резюмував президент України.

Зауважимо, що за словами Зеленського, "план перемоги" перебуває "посередині між самітами миру". Він не став розкривати його вміст, втім, зауважив, що там "небагато пунктів".