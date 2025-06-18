Зеленський і Трамп усе ж можуть зустрітися: ЗМІ припустили дату

Український та американський президенти мали зустрітися на саміті G7, але Трамп залишив захід достроково. Та джерела "Радіо Свобода" стверджують, що зустріч може відбутися вже до кінця червня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

Дивіться також Як Трамп ганебно втік зі саміту G7 у Канаді та чому не зустрівся із Зеленським

Коли можуть зустрітися Зеленський і Трамп

Імовірно, це станеться на саміті НАТО в Гаазі. Він запланований на 24 – 25 червня.

Президент України Володимир Зеленський, за інформацією співрозмовників "Радіо Свобода", візьме участь у робочій вечері лідерів 24 червня. Попередньо, на ній буде і Дональд Трамп. До засідання власне саміту президент України не долучатиметься, немає також у планах та зустрічі Ради Україна – НАТО на рівні лідерів,

– мовиться в дописі.

Зеленський виступить на Форумі оборонних індустрій.

Швидше за все, у комюніке саміту НАТО не будуть згадувати Україну. Натомість Росію знову назвуть довгостроковою загрозою. Втім, комюніке ще в процесі редагування і може змінитися.