Це дуже гарні особисті відносини, – Єрмак про зустріч Зеленського з Гарріс і Трампом

Наприкінці вересня президент України провів зустрічі із обома кандидатами у президенти США. Камалі Гарріс і Дональду Трампу Володимир Зеленський презентував свій План перемоги.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що був присутній на обох зустрічах, і знає точно, що у президента дуже гарні відносини і з Гарріс, і з Трампом, передає 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Наталі Мосейчук.

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"Жоден президент США не дозволить Путіну перемогти"

Посадовець зазначив, що не може розкривати напередодні виборів якісь деталі цих зустрічей. Втім, він запевнив, що стосунки Зеленського з Гарріс і Трампом не просто формальні. "Це дуже гарні особисті відносини", – наголосив Єрмак.

Ми повернулися в Україну із відчуттям віри у те, що жоден із президентів не буде готовий подарувати Путіну перемогу і зробити щось таке, що похитне статус Америки як лідера світу, як сильної країни, яка може дозволити автократії перемогти демократію,

– пояснив керівник Офісу.

Також Єрмак відреагував на публікації у західних ЗМІ, що, мовляв, Україну хочуть розміняти. "Розмінюють тих, хто дозволяє себе розмінювати", – відповів чиновник.

Нагадаємо, що 5 листопада у США відбудуться вибори президента, від яких залежатиме подальша підтримка України у війні проти російської агресії.