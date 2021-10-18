Зустрічався з кілером, але зміг втекти, – ексдепутат Держдуми, який не підтримав окупацію Криму

Колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов у 2014 році єдиний голосував проти окупації Криму. Він розповів, що за це його намагалися вбити.

Ексдепутат заявив, що він постійно ходить з охороною. За його словами, Кремль найняв кілера, але спроба замаху була невдалою.

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"За ці 7 років 7 моїх знайомих загинули від рук убивць з Росії. Двоє знайомих загинули у Києві: Павло Шеремет і Денис Вороненков, який був убитий прямо поруч зі мною. Я сам зустрічався з кілером, але зміг втекти", — розповів Пономарьов.

Що зробив депутат після голосування

У 2016 році Держдума проголосувала за те, щоб достроково припинити депутатські повноваження Пономарьова. Згодом він переїхав спочатку до Сполучених Штатів Америки, а згодом до Києва та у 2019 році отримав громадянство України. Пономарьов навіть вивчив українську мову.

Треба ж державною мовою володіти. Я більше ніж 2 роки український громадянин,

– зазначив він.

Колишній російський нардеп сказав, що раніше навіть їздив на броньованому автомобілі.

"Звичайно, незручно ходити з охоронцями, але на війні як на війні", — додав він.

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