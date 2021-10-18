Зустрічався з кілером, але зміг втекти, – ексдепутат Держдуми, який не підтримав окупацію Криму
Джерело:Світське життя
Колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов у 2014 році єдиний голосував проти окупації Криму. Він розповів, що за це його намагалися вбити.
Ексдепутат заявив, що він постійно ходить з охороною. За його словами, Кремль найняв кілера, але спроба замаху була невдалою.
До теми Підриває суверенітет України, – США засудили російський перепис населення в Криму
"За ці 7 років 7 моїх знайомих загинули від рук убивць з Росії. Двоє знайомих загинули у Києві: Павло Шеремет і Денис Вороненков, який був убитий прямо поруч зі мною. Я сам зустрічався з кілером, але зміг втекти", — розповів Пономарьов.
Що зробив депутат після голосування
У 2016 році Держдума проголосувала за те, щоб достроково припинити депутатські повноваження Пономарьова. Згодом він переїхав спочатку до Сполучених Штатів Америки, а згодом до Києва та у 2019 році отримав громадянство України. Пономарьов навіть вивчив українську мову.
Треба ж державною мовою володіти. Я більше ніж 2 роки український громадянин,
– зазначив він.
Колишній російський нардеп сказав, що раніше навіть їздив на броньованому автомобілі.
"Звичайно, незручно ходити з охоронцями, але на війні як на війні", — додав він.
Окупований Крим: останні новини
- Росія розгорнула на території Криму 39 потенційних носіїв ядерної зброї. На окупованому півострові можуть з'явитися нові засоби доставлення ядерних боєприпасів.
- Припиняє роботу з 19 жовтня контрольний пункт в'їзду-виїзду "Чаплинка", що пропускав людей до окупованого Криму.
- У Києві суд виніс вирок бойовику "самооборони Криму", якого міноборони Росії нагородило медаллю "За повернення Криму".
- Проукраїнського активіста Олега Приходька з Криму ув'язнили в Росії. Кілька місяців немає інформації про те, де він перебуває.
- Євросоюз вніс до санкційного списку 8 російських окупантів, які підривали територіальну цілісність України.