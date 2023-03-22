Путін не наважився випустити до Сі Цзіньпіна свого двійника: що на це вказує

Російський диктатор Владімір Путін зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. До очільника КНР вийшов "бункерний" Путін.

Для цього є багато доказів. Про це 24 Каналу розповів кандидат психологічних наук Дмитро Попов.

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Чому Путін не зустрів Сі в аеропорті

Цікаво, що після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктора низка різних експертів почали говорити нібито є лише один Путін. На думку Попова, вони отримали для цього певні методички. У такий спосіб, коли Путіна заарештують, це дало б їм можливість підтвердити, що це дійсно очільник Кремля.

Утім, є докази, що суперечать заявам цих експертів. Наприклад, в аеропорту Сі Цзіньпіна зустрів російський віцепрем'єр-міністр. Це була помилка Кремля, адже посада віцепрем'єра не дотягує до рівня очільника Китаю, хоча за протоколом це можливо.

Попов припустив, що у цей час російський диктатор був серйозно обколотий стимуляторами, щоб витримати майбутні ефіри та зустріч із Сі Цзіньпіном. Отже, якби Путін зустрів Сі у "Внуково" – не факт, що вистачило б дії цих медикаментів.

"Бункерний" Путін найімовірніше хворий

Крім того, "бункерний" Путін зовсім не відповідає тому, який був напередодні у Маріуполі та Криму. Двійник російського диктатора катався вночі по Маріуполю. Водночас справжній, найімовірніше, хворий.

Це було особливо видно під час першої зустрічі, коли він слухав Сі. У цей момент в нього щелепа заходила, він гладив ліву ногу, рука була не зовсім керованою, а ноги взагалі заходилися ходором начебто він танцював,

– зауважив психолог.

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Чому Путін не наважився випустити до Сі двійника

Росія не наважилася б випустити до Сі двійника, у них є повага до нього,

– зазначив психолог.

Під час зустрічі з очільником КНР ноги диктатора жили окремим життям. Натомість дорослої людини, яка не має "відкатів" від ліків або психоактивних речовин, під час сидіння вмикається "режим енергоощадження", тобто рухів стає обмаль. Відтак, така поведінка Путіна може мати 2 причини:

дія ліків, тобто голова Кремля відчуває її та намагається полегшити самопочуття;

стрес від того, що зустріч для нього є дуже важливою, зокрема щодо подальшого існування.

"Цей стрес вказує на те, що Путін був дуже схвильований. А під час промови на першій зустрічі його погляд постійно був долу. Це розмова васала зі своїм господарем. Він дуже рідко підіймав очі на Сі й одразу опускав", – сказав Попов.