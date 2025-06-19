Не став би стверджувати, що у Стамбулі відбулись саме переговори, – Кислиця

Сергій Кислиця висловився щодо зустрічей, які відбулися між Україною та Росією у Стамбулі у травні та червні. Перший заступник глави МЗС України сказав, що став би категорично стверджувати, що це були саме переговори.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Сергія Кислиці в інтерв'ю Суспільному.

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Що сказав Кислиця про зустрічі Росії та Україні у Стамбулі

Сергій Кислиця зазначив, що те, що у Стамбулі відбулися зустрічі – це факт. Також фактами є те, що у турецькому місті зібралися дві делегації – одна сформована розпорядженням президента Росії, інша – розпорядженням президента України, і те, що сторони намагалися представити свої позиції, і, власне, це зробили.

Але переговори, на мою думку, починаються тоді, коли сторони не просто позиціонують себе відносно тих чи інших параметрів. А коли вони готові виявляти креативність, або коли у них є мандат бути engaged – залученими – й обговорювати питання. На жаль, я можу сказати, що ми не побачили цього з російського боку,

– пояснив український дипломат.

Він зауважив, що російська сторона в досить ультимативній формі представила свою позицію – як на першій зустрічі, так і на другій. Тому, власне, перемовин не було.

"Візьмемо хоча б той приклад зі славнозвісним – не стільки навіть "славно-", але "звісним" – меморандумом. Ми просили, щоб російська сторона надала нам його заздалегідь – щоби, власне, під час другого Стамбула й відбулися перемовини. Натомість вона категорично відмовилася від цього – документ передали вже під час пленарного засідання", – сказав Кислиця.

За словами першого заступника міністра закордонних справ одразу після цього російська сторона сказала: "Ну, вам потрібен, напевне, час для того, щоб його вивчити", що, по суті, було посиланням, що, мовляв, – "сьогодні ми про це розмовляти навіть не будемо".

Кислиця зазначив, що в ЗМІ з'явилася одна з причин, чому російська сторона нібито не надала меморандум заздалегідь – мовляв, його могли б "злити журналісти", що призвело б до політизації процесу замість експертної роботи.

Водночас, за його словами, ситуація у Стамбулі розвивалася інакше: ще до того, як українська делегація встигла повернутися додому, самі росіяни передали меморандум російським ЗМІ, після чого розпочалася масштабна інформаційна кампанія навколо цього документа.