"Зустріли весну, зустрінемо й перемогу": народні обранці записали вітання для військових

Захисники України уже який день боронять країну від російських загарбників. Вони стали символом мужності та гідності. Народні обранці України записали спеціальне вітання до військових.

Слова підтримки висловили Олег Дунда, Данило Гетманцев, Євгенія Кравчук, Павло Фролов.

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Народні депутати записали спеціальне вітання

Вони подякували українським воїнам за мужність у боротьбі з Росією.

Ми на своїй землі, в себе вдома. Ми вистоїмо. Слава Україні! Слава ЗСУ!,

– сказала Євгенія Кравчук.

Павло Фролов додав, що як ми зустріли весну, так і перемогу зустрінемо

Звернення народних обранців: дивіться відео

Повний текст публікації

Наші герої, наші воїни! Дякуємо вам за мужність у боротьбі з расєєю.Вітання від народних депутатів! Ми в Україні! Ми разом!

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