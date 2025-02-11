Зеленський розповів, чи зустрінеться з Трампом у Мюнхені

Наприкінці цього тижня Володимир Зеленський поїде на Мюнхенську безпекову конференцію (MSC). Там він планує зустрітися з американськими політиками.

Про це президент України розповів у інтерв’ю Guardian, передає 24 Канал. Однак дати зустрічі з самим Трампом ще немає.

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Чи зустрінеться Зеленський з Трампом

Зеленський також повідомив, що його команда працює над організацією. Натомість у Мюнхені український лідер зустрінеться з впливовими сенаторами й членами команди американського президента.

Зокрема, із віцепрезидентом Джей Ді Венсом – "одним з найбільш вороже налаштованих до України людей з найближчого оточення Трампа", зазначає Guardian.

У виданні додають, що раніше президент США заявив про можливу зустріч з українським лідером уже цього тижня, тож не виключено, що Зеленський прилетить до Вашингтона з Мюнхена.

Ми сподіваємося, що наші команди визначать дату і план зустрічей у США; як тільки це буде узгоджено, ми готові, я готовий,

– сказав Зеленський.

Нагадаємо, на думку політолога Ігоря Рейтеровича, під час Мюнхенської конференції, найімовірніше, не буде зустрічі президентів США та України, але цілком можлива телефонна розмова.

"Я думаю, що деякі люди, зокрема Венс, Келлог, Рубіо, які спілкуватимуться з представниками України, передаватимуть свої враження Трампу. Від того, як вони це розкажуть, багато що залежатиме", – каже політолог.