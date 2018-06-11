Зваблива Брітні Спірс вразила мережу новими фото з 23-річним коханим
Американська співачка Брітні Спірс вкотре хизується знімками зі своїм новим коханим фітнес-тренером – 23-річним Семом Асгарі. Незважаючи на 13 років різниці у віці, пара підкорила мережу своїми спільними фото і відео.
Нові знімки Брітні Спірс опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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Зазначимо, що 36-річна співачка виглядає приголомшливо. Вона часто займається спортом і слідкує за здоровим харчуванням.
На фото Брітні одягла екстремальне звабливе міні-плаття разом із босоніжками на підборах.
Брітні Спірс з Семом Асгарі
Брітні Спірс з Семом Асгарі
Джерело: 24 Канал
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