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Зваблива Брітні Спірс вразила мережу новими фото з 23-річним коханим

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Брітні Спірс і Сем Асгарі
Брітні Спірс і Сем Асгарі / GettyImages

Американська співачка Брітні Спірс вкотре хизується знімками зі своїм новим коханим фітнес-тренером – 23-річним Семом Асгарі. Незважаючи на 13 років різниці у віці, пара підкорила мережу своїми спільними фото і відео.

Нові знімки Брітні Спірс опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Зазначимо, що 36-річна співачка виглядає приголомшливо. Вона часто займається спортом і слідкує за здоровим харчуванням.

На фото Брітні одягла екстремальне звабливе міні-плаття разом із босоніжками на підборах.

брітні спірс з хлопцем
Брітні Спірс з Семом Асгарі

брітні спірс з семом асгарі
Брітні Спірс з Семом Асгарі

Теги: Музика LifeStyle Брітні Спірс
Джерело: 24 Канал
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