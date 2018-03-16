Зваблива Дженніфер Лопес поділилась власним секретом краси

Американська співачка Дженніфер Лопес у свої 48 років виглядає просто приголомшливо. Але як зазначила сама зірка, для цього вона докладає багато зусиль.

Про це Джей Ло поділилась в інтерв’ю для видання Harper's Bazaar.

Окрім чарівної фотосесії, в якій артистка взяла участь, вона розповіла, як стала жертвою сексуальних домагань, а також як в неї складаються стосунки з її коханим Алексом Родрігесом.

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Особливу вагу в розмові з Лопес приділили її зовнішності. Співачку попросили розповісти секрет її підтягнутої фігури та усмішки на обличчі.



Дженніфер Лопес для Harper's Bazaar

"Я вірю в силу думки і щодня повторюю позитивні афірмації: я молода, повна сил і не підвладна часу. Можливо, це звучить смішно, але насправді це працює. Вік – у наших головах. Подивіться на Джейн Фонду, вона прекрасна!", – підкреслила Лопес.

Але окрім позитивного мислення, Лопес старається виділяти від 8 до 10 годин на добу на відпочинок, не п'є, не курить і доглядає за власним тілом.

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Коли я була молодшою, то почувалася наполовину щасливою, а наполовину – ні. Зараз я знаю, хто я, і чого хочу. Я знаю свої сильні та слабкі сторони. Мені знадобилося багато часу, щоб навчитися цінувати і любити себе. Я відмінна виконавиця, прекрасна актриса, чудовий продюсер. А найголовніше, я чудова мати, сестра і подруга. І дружиною я була приголомшливою,

– похизувалась своїми досягненнями знаменитість.

В підсумку вона додала, що свого часу вона багато працювала, через що їй довелось призупинитись і переглянути свій графік та особисте життя.

"Інстинктивно я хочу заповнити кожну хвилину свого життя роботою, тому мені довелося вчитися балансу. Коли ви берете на себе занадто багато, це може перешкодити вам досягти успіху", – зазначила Джей Ло.