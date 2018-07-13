Зваблива Кеті Перрі вразила яскравим образом на побаченні з Блумом: фото
Американську співачку Кеті Перрі і її коханого Орландо Блума побачили при виході із одного з театрів в Лондоні.
Про це повідомляє видання Daily Mail.
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Кеті Перрі відвідала спектакль "Кіллер Джо", у якому актор Орландо Блум грає головну роль.
Для побачення артистка одягла шовкову сукню-комбінацію у білизняному стилі. До неї вона обрала чорний шкіряний берет та білі кросівки Аdidas.
Кеті Перрі у Лондоні
Джерело: 24 Канал
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