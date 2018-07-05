Зваблива Розі Хантінгтон-Уайтлі показала пишні груди: фото
31-річна модель Розі Хантінгтон-Уайтлі, яка влітку народила первістка, швидко повернулася до роботи. Розі похизувалася чудовою фігурою під час фотозйомки колекції спідньої білизни.
Модель опублікувала знімки з бекстейджу на своїй сторінці в Instagram.
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Зазначимо, Розі створила колекцію "Rosie for Autograph", яка вражає асортиментом: від білизни та купальників до засобів для макіяжу. Результат колаборації Хантінгтон-Уайтлі і Marks & Spencer вже є представлений в магазинах марки
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Розі Хантінгтон-Уайтлі / Instagram
Джерело: 24 Канал
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