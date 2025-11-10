Про це пише 24 Канал з посиланням на Офіс Генерального прокурора. Тепер чоловіки проведуть за ґратами 6 років.
Яке покарання отримали ґвалтівники із Закарпаття?
Трьох осіб за рішенням Закарпатського апеляційного суду все ж визнали винними у вчиненні сексуального насильства щодо 14-річної дівчинки.
Вирок, який Воловецький районний суд тоді виніс юнакам, хотіли оскаржити, щоб призначити їм покарання у вигляді іспитового строку. Однак злочин є серйозним, винним присудили реальний термін ув'язнення.
Так за участі прокурорів Офісу Генерального прокурора початковий вирок скасували, а справу розглядали знову. У лютому 2025 троє винуватці отримали покарання. Апеляційні скарги суд відхилив, погодившись із доводами прокурорів.
Держава зобов’язана захищати дітей, і ми будемо послідовно відстоювати цей принцип у кожному процесі. Апеляційний суд підтвердив, що сексуальне насильство щодо неповнолітніх не може бути виправдано чи пом’якшено будь-якими аргументами сторони захисту,
– зазначив керівник Департаменту захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Офісу Генерального прокурора Максим Червоний.
Що відомо про зґвалтування 14-річної дівчинки на Закарпатті?
У серпні 2021 року дівчинка пішла в гості до знайомих хлопців. Разом зі зловмисниками вона спустилася до підвалу. Там хлопці спочатку вдарили дитину, а потім по черзі зґвалтували її. Усе, що відбувалося, хлопці знімали на відео, а потім показали його у школі.
Після події дівчинка не розповіла про це нікому, але її бабуся помітила, що вона стала похмурою, замкнутою у собі та мала проблеми зі сном. Поліцейські дізналися про злочин, а жертва одразу не розповіла про зґвалтування, бо відчувала сором.
Зловмисники погрожували дівчинці, навіть коли справа дійшла до суду. Їх не ув'язнили, говорячи, що злочинці неповнолітні, й призначили випробувальний термін на 2 роки. Кожен з хлопців відшкодував дівчинці лиш по 20 тисяч. Але через суд зі злочинців вдалося стягнути ще 390 тисяч гривень.
У Закарпатській обласній прокуратурі зазначали, що "у суді дівчина факт зґвалтування не підтвердила", а суддя спирався на "позитивні характеристики" хлопців. Однак в результаті досягти справедливого покарання для кривдників вдалося.