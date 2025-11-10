Про це пише 24 Канал з посиланням на Офіс Генерального прокурора. Тепер чоловіки проведуть за ґратами 6 років.

Яке покарання отримали ґвалтівники із Закарпаття?

Трьох осіб за рішенням Закарпатського апеляційного суду все ж визнали винними у вчиненні сексуального насильства щодо 14-річної дівчинки.

Вирок, який Воловецький районний суд тоді виніс юнакам, хотіли оскаржити, щоб призначити їм покарання у вигляді іспитового строку. Однак злочин є серйозним, винним присудили реальний термін ув'язнення.

Так за участі прокурорів Офісу Генерального прокурора початковий вирок скасували, а справу розглядали знову. У лютому 2025 троє винуватці отримали покарання. Апеляційні скарги суд відхилив, погодившись із доводами прокурорів.

Держава зобов’язана захищати дітей, і ми будемо послідовно відстоювати цей принцип у кожному процесі. Апеляційний суд підтвердив, що сексуальне насильство щодо неповнолітніх не може бути виправдано чи пом’якшено будь-якими аргументами сторони захисту,

– зазначив керівник Департаменту захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Офісу Генерального прокурора Максим Червоний.

Що відомо про зґвалтування 14-річної дівчинки на Закарпатті?