Звання Герой України тепер затверджуватиме експертна група: Зеленський підписав указ

Володимир Зеленський вніс зміни до Статуту звання Герой України. Відтепер розгляд подань про присвоєння найвищого державного звання здійснюватиметься експертною групою при Комісії державних нагород та геральдики при Президентові.

Відповідний указ Президент України підписав 12 травня. Відповідний документ №274/2023 вже опублікований на сайті Офісу Президента.

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Як зміниться процедура подання

Внести зміни до Статуту Зеленський вирішив після надходження великої кількості звернень та електронних петицій щодо присвоєння тому чи іншому нашому захисникові звання Герой України. Президент зазначив, що за таких умов питання потребує упорядкування. Для цього уряд вирішив створити спеціальний дорадчий орган – експертну групу.

Спеціальна експертна група формуватиметься з представників:

Міністерства оборони України;

Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України;

Генерального штабу ЗСУ;

командувань видів та родів військ;

командувань оперативно-стратегічних угруповань військ;

Міністерства внутрішніх справ;

Національної гвардії України;

Державної прикордонної служби України;

Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

Служби безпеки України;

Служби зовнішньої розвідки України;

Державної спеціальної служби зв'язку та захисту інформації України;

Управління державної охорони України;

Офісу Президента України.

Кожен і кожна з наших героїв, хто самовіддано боронив Україну від російських загарбників, хто звільняв нашу землю від окупанта та пожертвував заради нашої свободи своїм здоров’ям чи життям, має бути гідно відзначений. Ми повинні знати імена всіх наших героїв,

– підкреслив Володимир Зеленський.

Якщо попередній розгляд подань про відзначення державними нагородами здійснює експертна група при Комісії державних нагород та геральдики при Президентові України, то матеріали вносяться на розгляд цієї Комісії разом із висновком цієї групи.

В Україні проведуть реформу органів правопорядку

Президент України повідомив, що уряд також проведе реформу всіх правоохоронних органів та прокуратур. Однією з цілей реформи є швидше приєднання до Європейського Союзу. Окрім того, Зеленський підкреслив, що українці повинні відчувати безпеку та справедливість, слідкуючи за роботою правоохоронців.

Згідно з документом, який схвалив Зеленський, це триватиме протягом 4 років – до 2027.

"Кожен елемент державної системи – органи правопорядку передусім – мають працювати так, щоб люди реально відчували безпеку й захищеність, щоб люди реально відчували справедливість, щоб гарантувалося на рівні інституцій, на рівні повсякденної роботи тих, по кому люди судять про державу", – пояснив Зеленський необхідність реформи.