Звання Героя України присвоїли низці військових: серед них Павло Петриченко – посмертно

Президент Зеленський 8 травня українським військовим присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка". На жаль, декотрим – уже посмертно.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на сайт президента.

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Кому присвоїли звання Героя України

Зеленський присвоїв звання Героя України:

голові СБУ генерал-лейтенанту Василю Малюку ;

; засновнику і командиру підрозділу "Птахи Мадяра" майору Роберту Бровді ;

; молодшому лейтенанту Олександру Гарану ;

; лейтенанту Андрію Кіяненку ;

; пілоту полковнику Ігорю Пархоменку – його 25-річний син, чиє фото батько бере у кожен виліт, загинув у 2022 році, він також має звання Героя України (посмертно);

– його 25-річний син, чиє фото батько бере у кожен виліт, загинув у 2022 році, він також має звання Героя України (посмертно); комбригу 80 ОДШБр полковнику Павлу Розлачу ;

; підполковнику Сергію Рощину.

На жаль, четверо Героїв отримали своє звання посмертно:

командир взводу розвідки 59 ОШБр молодший сержант Павло Петриченко – він був активістом й одним із засновників руху "Хто замовив Катю Гандзюк", займався постачанням військовим амуніції та зброї, створив петицію щодо обмеження роботи онлайн-казино, яка набрала необхідну кількість підписів всього за день.

– він був активістом й одним із засновників руху "Хто замовив Катю Гандзюк", займався постачанням військовим амуніції та зброї, створив петицію щодо обмеження роботи онлайн-казино, яка набрала необхідну кількість підписів всього за день. сержант Володимир Тодор – оборонець Маріуполя у 2014, військовослужбовець 80 ОДШБр;

– оборонець Маріуполя у 2014, військовослужбовець 80 ОДШБр; старший солдат Анатолій Тегза , який ціною власного життя врятував командира підрозділу під Бахмутом;

, який ціною власного життя врятував командира підрозділу під Бахмутом; старший солдат Олександр Кандауров – доброволець, особисто знищив у ближніх боях під Києвом та на Донбасі щонайменше 4 одиниці російської бронетехніки і 15 окупантів.

Героїв України відзначили за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові.