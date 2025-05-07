З вечора Росія випустила по Україні 187 дронів та 5 балістичних ракет, – Повітряні сили

З вечора 6 травня росіяни розпочали нову атаку по Україні. За ніч ворог випустив більш як 180 безпілотників та кілька балістичних ракет.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

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Що відомо про комбіновану атаку 7 травня

Юрій Ігнат зазначив, що нинішня атака по Україні була нетиповою і відбувалася у декілька хвиль. Із 20.30 6 травня по 13.30 7 травня російська армія запустила 187 "Шахедів" та дронів-імітаторів, а також 5 балістичних ракет.

Станом на 14.30 підтверджено збиття двох балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та 81 ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни,

– повідомили у Повітряних силах.

Ще 64 ворожих безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Як ППО відпрацювала по російських БпЛА і ракетах / фото Повітряні сили

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Додамо, цією ночі ворог двічі атакував Київ. Спочатку ворог вдарив балістикою, а під ранок місто атакував дронами. Також було багато ударів по Запоріжжю, Донеччині, Житомирщині, Херсонщині, Дніпровщині.