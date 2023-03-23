Росія терміново перекидає війська на новий напрям: фронтовий огляд з Романом Світаном
Росія почала несподівано перекидувати свої війська на новий напрямок. Схоже ворог планує створити "новий Бахмут", адже саме це нагадують його дії поблизу Авдіївки.
Цю ситуацію в щоденному огляді з фронту для 24 Каналу від 23 березня прокоментував полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан.
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Росіяни раптово перекидають війська
Нині росіяни терміново перекидають війська на напрямок Авдіївки. Влада навіть закликала цивільних негайно виїздити з міста.
Співрозмовник пояснив, що першочергове завдання росіян на Авдіївському напрямку – відсунути українські війська від міста. Адже звідси наша артилерія може діставати навіть до Донецька й Макіївки.
Уся Донецька агломерація під ударом нашої артилерії. Для них це дуже боляче, адже розташуватися ні в місті, ні в пригороді вони не можуть. Тому й намагаються відсунути наш гарнізон,
– пояснив Роман Світан.
Щоправда, росіяни намагаються це зробити вже всі 9 років війни. Втім, нічого не виходить, адже місто розташоване на підвищенні, а рубіж оборони на цьому напрямку відбудований надзвичайно грамотно.
Офіцер також пояснив низку причин, чому росіянам так і не вдається захопити Авдіївку чи бодай взяти місто в оточення:
- рівнинна місцевість довкола – зокрема, Донецький аеропорт, розташований між Донецьком та Авдіївкою. Саме ж місто розташоване на височині;
- неможливість відрізати шляхи постачання – за 9 років тут існує вже дуже багато механізмів потачання боєприпасів і військової амуніції;
- складна місцевість Карлівського водосховища – один з берегів тут дуже високий і його займає українська артилерія, яка контролює й захищає район від оточення.
Там за останній рік пристріляний вже кожен кущ. Артилериста можна навіть не будити – він уві сні в будь-яке місце покладе необхідну кількість снарядів,
– переконаний полковник запасу.
Зведення з фронту з Романом Світаном: дивіться відео
Контрнаступ розпочнеться в Бахмуті?
Головнокомандувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росіяни втрачають значні сили в Бахмуті, і невдовзі українські армійці цією можливістю скористаються.
Наш співрозмовник підкреслює, що росіяни вирішили проводити свої наступальні дії в дуже незручний момент. Усе через те, взимку не було сильних морозів, а весна так само розпочалась з дощів.
"Ґрунт вологий, техніка толком пройти не може. Тому й ці всі наступальні дії росіяни здебільшого проводять за рахунок живої сили, а в неї є така проблема – вона може виснажуватися", – пояснює Роман Світан.
За його словами, росіяни можуть пробувати наступати місяць – півтора, але після цього вже банально не витримає людський організм. Саме цей момент ЗСУ зараз і можуть спіймати.
При цьому спіймаємо, коли стане вже значно сухіше, можна буде наступати, виконувати широкомасштабні наступальні дії. Та навряд ми це будемо робити в лоб тим військам російським, які зараз намагаються тиснути на Бахмут,
– акцентує полковник ЗСУ.
Натомість він пропонує два інших перспективних напрямків для контрнаступу українських військ:
- з Білогорівки на Бахмут,
- з Білогорівки на Попасну.
Військовий експерт переконаний, що росіяни самі ж створили передумови для оперативного оточення їхніх сил поблизу Бахмута. Адже з Білогорівки до Бахмута всього трохи більше як 20 кілометрів.
Будь-який рух на 10 кілометрів з Бахмута, на 10 кілометрів на південний захід з Білогорівки – це загроза оточення всієї ПВК "Вагнера". Вони це чудово розуміють,
– заявив Роман Світан.
Так само це усвідомлюють і генерали української армії. Тому лише й чекають зручного моменту – щоб вийти на танках і працювати вже не лише по дорогах з твердим покриттям, а й у полях.