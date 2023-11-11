Уразили 2 ворожі засоби ППО: Генштаб розповів про численні відбиті атаки противника

Наші військові продовжують знищувати ворога та його техніку. Як зазначили у Генштабі, уразили ще 2 засоби ППО російських загарбників.

Також у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ від 11 листопада детальніше розповіли про ситуацію на фронті. Зокрема, зазначили, що наші військові відбили численні атаки ворога.

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Що відомо про втрати ворога

Відомо, що впродовж доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах скупчення живої сили, озброєння та техніки ворога. Крім того, сили та засоби ППО знищили 1 зенітну керовану ракету С-400.

Також відомо, що підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 артилерійських засобах, 6 районах скупчення живої сили, зброї та військової техніки, а також 2 засобах протиповітряної оборони окупантів.

Відбили численні атаки ворога