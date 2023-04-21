Росіяни поступово виводять зі Скадовська до Криму бойові підрозділи: кого привезли натомість

Окупантам стає з кожним днем усе страшніше. У Генштабі зауважили, що загарбників, які раніше перебували у Скадовську на Херсонщині, переводять до тимчасово окупованого Криму.

Про це розповідають у вечірньому зведенні від 21 квітня. Причому у Генштабі зауважили, що до Скадовська підвезли кілька сотень зеків.

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Підрозділи ворога переводять до Криму

Почнімо з них. За наявними даними, деякі бойові підрозділи ворога, які раніше були у Скадовську, виводять з цього населеного пункту. Їх перекидають до тимчасово окупованого півострова Крим.

Тим часом до Скадовська прибув інший підрозділ окупантів. Мовиться про приблизно 300 зеків-загарбників. Зауважимо, що їх привезли для того, щоб вони буцімто стежили за правопорядком в місті.

У Генштабі зауважили, що серед окупантів ширяться чутки. У них йдеться про те, що бойові дії буцімто скоро закінчаться. І що будуть територіальні поступки на користь Росії. У відомстві зазначають, що відповідні вкиди можуть робити, щоб підняти бойовий дух ворога.

До слова, на Запоріжжі в окупантів справжня паніка. Вони чудово розуміють, що надовго затриматися не вдасться. Тож працюють над відступом.

До Мелітополя підвозять автобуси

В ефірі 24 Каналу мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що місто загарбники перетворили на адміністративний і логістичний центр окупованого Півдня. Через це місцеве населення потерпає від російського терору.

За словами Федорова, спостерігається паніка як серед колаборантів, так і окупантів. Але все ще рано говорити про те, що вони от-от втечуть. Водночас до Мелітополя ворог пригнав щонайменше 40 автобусів. Як зауважив міський голова, навряд чи це зробили для того, щоб проводити "туристичні тури".

Тим часом на Запоріжжі ворог ще й намагається втертися в довіру до українського руху партизанів "Атеш". Його представники розповіли про жалюгідну спробу окупантів здати нашим захисникам в тилу буцімто "сховок" росгвардії. Але наших надурити та заманити у пастку не вдалося. Ба більше, партизани ще й висміяли загарбників.