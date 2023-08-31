Ворог намагався безуспішно наступати біля Вербового та Старомайорського, – Генштаб

Окупанти не полишають спроб наступати. Зокрема, намагалися робити це біля Вербового та Старомайорського.

Упродовж минулої доби на фронті відбулося понад 40 бойових зіткнень. Про головне зі зведення Генштабу пише 24 Канал.

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Де окупанти намагалися наступати

На Лиманському напрямку агресор без успіху вів наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки. Завдав авіаційних ударів в районах Надії, Твердохлібового, Новоєгорівки, Білогорівки Луганської області та Серебрянки, Спірного Донецької області.Також з мінометів та артилерії обстріляв Кремінну Луганської області та Кузьмине, Торське, Лиман Донецької.

Російські військові вели наступальні дії і в районі Кліщіївки та Курдюмівки на Бахмутському напрямку. Щоправда, успіхів також не мали. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар'їнки Донецької області.

На Шахтарському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Старомайорського Донецької області. На Запорізькому противник вів безуспішні наступальні дії в районі Вербового,

– зазначили у Генштабі ЗСУ.

Додали, що українські захисники продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

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Російський терор мирного населення триває

Протягом минулої доби ворог завдав 31 ракетний та 66 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, вкотре є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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ЗСУ потужно знищують ворога

Наша авіація завдала ще 10 ударів по районах зосередження особового складу та 4 – по зенітно-ракетних комплексам противника. Тим часом підрозділи ракетних військ та артилерії уразили 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункт управління та 1 станцію РЕБ.