Вперто йдуть і потім тікають: ЗСУ розбили ворога біля Мар'їнки та Краснопілля

Окупанти в цій війні хочуть воювати не якістю, а кількістю. Тому їхній наступ зазвичай – це навала солдатів та обстрілів з всіх можливих видів зброї.

Про ситуацію на фронті на вечір 11 липня повідомили в Генеральному штабі Збройних Сил України. Ворог не припиняє свого наступу.

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ЗСУ не дають росіянам просуватися

Черговий ворожий штурм наші військові відбили в напрямку Краснопілля. Українським героям вдалося звести нанівець всі зусилля ворога,я кий планував просунутися вперед.

Знову, можна вже сказати традиційно, наші воїни змусили тікати ворога, коли той спробував наступати у напрямку Мар'їнки,

– повідомляє Генштаб.

Окрім того, українцям не слід забувати про небезпеку з морів. Адже в акваторії Чорного та Азовського морів досі стоять носії високоточної зброї, які готові запускати ракети по Україні. Вони мають сумарний залп до 16 крилатих ракет типу "Калібр".

Наші воїни готові до всього

Натомість Сили оборони України завдають ворогу втрат на всіх напрямках, де тривають бойові дії. У Генштабі запевнили, що ЗСУ готові до будь-яких змін оперативної обстановки.

У підрозділах ворожої армії все частіше фіксують випадки дезертирства та відкритої непокори командуванню.

Новини з фронту

Триває боротьба і в Харківській області. Там ворог вирішив відновити свій цинічний наступ. Вони мріяли окупувати всю область, але ЗСУ такі задуми втілити в реальність точно не дадуть. Це вже очевидно. Адже ворог не припиняє спроб проводити наступальні дії, але ЗСУ вдається ламати усі плани ворога та не давати йому просуватися далі.

Натомість на Півдні окупанти не такі жваві до наступу, там й оборона стала для них пекельною. Адже ЗСУ активно готуються звільняти регіон. Тому щодня в окупантів щось вибухає, а разом із тим, ще й ліквідовується особовий склад. Ворог намагається втримати свої позиції, але під тиском ЗСУ змушений відходити.

У паніці від дій ЗСУ загарбники стягують особовий склад і техніку на територію тимчасово окупованої Херсонщини. На жаль, від їхніх дій нерідко страждають мирні люди. Адже через велику кількість блокпостів окупантів деякі райони Херсона в ізоляції. Крім того, на тимчасово окупованих територіях вони чинять характерні для них звірства.

Місцеві про те, що відбувається на Херсонщині: дивіться відео