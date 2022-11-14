Свіже "м'ясо" на фронт, примусова евакуація та точний удар по Горлівці: зведення Генштабу

Триває 264 доба російського широкомасштабного вторгнення. Про те, що зараз відбувається на фронті, розповіли у вечірньому зведенні Генштабу.

Наразі окупанти на фронті окопуються, зводять оборонні рубежі та готують нове "м'ясо", щоб поповнити власні втрати. Про це розповів речник Генштабу ЗСУ Олександр Штупун.

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На чому зосереджені росіяни

Наразі окупанти зосереджені на тому, щоб утримати тимчасово окуповані території. Вони продовжують обладнувати оборонні рубежі на лівому березі річки Дніпро. Однак росіяни також атакують на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Також відомо, що вони також намагаються поповнити втрати за рахунок нових мобілізованих росіян, яких зараз готують до ведення бойових дій у військових навчальних закладах та центрах підготовки. Ба більше, попри офіційну зупинку часткової мобілізації у Росії, вони планують призвати в армію нове "м'ясо", щоб потім його відправити на фронт.

Наприклад, за даним Генштабу, військовий комісаріат Брестської області уже оголосив тендер на друк бланків приписів мобілізованих у кількості 50 тисяч примірників. Термін виконання замовлення – до 31 грудня 2022 року.

Обстріли окупантів та ситуація на тимчасово окупованих територіях

Не перестають окупанти й обстрілювати й України. Так, за останню добу вони завдали:

2 ракетних ударів,

16 авіаційних ударів,

а також здійснили 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Загалом ворог з мінометів та ствольної і реактивної артилерії обстріляв близько 50 населених пунктів 5 областей.

Також в Генштабі повідомили, що через складну гуманітарну ситуацію на Луганщині окупанти планують провести повну евакуацію цивільного населення з населених пунктів Кремінна, Сєверодонецьк та Рубіжне вглиб тимчасово окупованих територій.

У Маріуполі ж росіяни навіть не намагаються забезпечувати мінімальні побутові потреби населення. Натомість вони вирішили розширити зону покриття джерел пропаганди, зокрема завдяки запуску протягом місяця телеканалу "Маріуполь-24".

Без суттєвих змін обстановка залишається біля кордону з Білоруссю на Волинському та Поліському напрямках. Однак попри це залишається загроза ракетних та авіаційних ударів.

Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги,

– наголосили у Генштабі.

Захисники знищують ворога

З дня у день армія України не дає перепочивати окупантам. За останню добу вона:

уразила пункт управління одного з підрозділів окупаційних військ у Горлівці;

завдала 17 авіаударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника;

воїни ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, а також 7 районів зосередження живої сили та ОВТ окупантів.

Окупанти зазнали втрат. Зокрема відомо, що у Горлівці вдалося знищити 7 вантажних автомобілів та 2 гармати МТ-12 "Рапіра". Також 15 загарбників були поранені, а 3 МТ-ЛБ – пошкоджені. Інформація щодо загиблих окупантів наразі уточнюється.

Втрати росіян за останню добу

За добу з 13 листопада українцям вдалося ліквідувати ще 510 загарбників, що збільшило показник мертвих ворогів до 81 370 осіб. Також знищили й чимало техніки:

8 танків (загалом – 2848 одиниць),

6 бойових броньованих машин (5748),

2 артилерійські системи (1839),

2 БПЛА оперативно-тактичного рівня (1509),

21 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн(4316).

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Ці дані можуть бути неточними, адже через високу активність бойових дій оперативно підрахувати втрати окупантів неможливо.