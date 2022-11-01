Окупанти перевели "керівництво" з Херсона у Скадовськ і залякують місцевих: головне з Генштабу
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росіяни намагаються втримати тимчасово окуповані території, наступаючи на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Крім того, вони продовжують так звану "евакуацію" людей на Півдні.
Так, окупанти примусово переселяють мирних людей у Херсонській області. Вони залякують цивільних, розповідаючи про можливий підрив греблі Каховської ГЕС. При цьому місцеві не мають засобів комунікації.
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До речі, російську окупаційну "адміністрацію" перевезли з Херсона до Скадовська.
Шалені втрати окупантів їх командування намагається компенсувати мобілізованими. Якщо хтось з них відмовляється брати участь у бойових діях, ФСБ-шники проводять так звану "роботу".
На Запоріжжі ЗСУ розбили ворожий склад
У Запорізькій області 29 жовтня українські захисники знищили ворожий склад. Крім того, внаслідок вогневого ураження, знешкодили 5 одиниць військової техніки. Втрати особового складу складають до 30 осіб загиблими та близько 100 – пораненими.
- Українська авіація за добу завдала 22 удари. Вразили 19 районів зосередження озброєння, військової техніки та 3 позиції зенітних ракетних комплексів.
- Окрім цього, підрозділи ППО збили 2 безпілотники типу "Орлан-10" та 6 ударних дронів "Шахед-136".
- Ракетні війська та артилерія за добу вразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та 4 інших важливих військових об’єкти противника.
Яка ситуація на усіх напрямках
На Волинському та Поліському напрямках обстановка не змінилась. Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Росії. Зберігається загроза щодо атак ракетами та дронами.
Інші напрямки росіяни обстрілювали:
- на Сіверському напрямку гатили з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Сеньківка і Гай Чернігівської області, а також Олександрівка і Вовківка Сумської області;
- на Слобожанському – з артилерії різного типу, біля населених пунктів Вільхуватка, Вовчанськ, Козача Лопань, Красне, Мілове, Стариця, Стрілеча, Ветеринарне та Чугунівка;
- на Куп’янському та Лиманському – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічна, Кучерівка, Куп’янськ, Кислівка, Берестове, Греківка, Невське, Осинове, Терни, а також Торське;
- на Бахмутському – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Зеленопілля, Берестове, Бахмут, Бахмутське, Іванград, Соледар, Спірне, Білогорівка, Опитне та Яковлівка;
- на Авдіївському – з різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Мар’їнка, Водяне, Парасковївка, Красногорівка, Первомайське та Невельське;
- на Новопавлівському – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Богоявленка, Павлівка, Велика Новосілка, Пречистівка, Вугледар, Времівка та Нескучне;
- на Запорізькому – з усього спектру артилерійського озброєння, в районах населених пунктів Гуляйпільське, Залізничне, Дорожнянка, Степове, Ольгівське, Малинівка, Новоданилівка та Червоне.
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