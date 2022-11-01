Окупанти перевели "керівництво" з Херсона у Скадовськ і залякують місцевих: головне з Генштабу

Росіяни намагаються втримати тимчасово окуповані території, наступаючи на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Крім того, вони продовжують так звану "евакуацію" людей на Півдні.

Так, окупанти примусово переселяють мирних людей у Херсонській області. Вони залякують цивільних, розповідаючи про можливий підрив греблі Каховської ГЕС. При цьому місцеві не мають засобів комунікації.

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До речі, російську окупаційну "адміністрацію" перевезли з Херсона до Скадовська.

Шалені втрати окупантів їх командування намагається компенсувати мобілізованими. Якщо хтось з них відмовляється брати участь у бойових діях, ФСБ-шники проводять так звану "роботу".

На Запоріжжі ЗСУ розбили ворожий склад

У Запорізькій області 29 жовтня українські захисники знищили ворожий склад. Крім того, внаслідок вогневого ураження, знешкодили 5 одиниць військової техніки. Втрати особового складу складають до 30 осіб загиблими та близько 100 – пораненими.

Українська авіація за добу завдала 22 удари. Вразили 19 районів зосередження озброєння, військової техніки та 3 позиції зенітних ракетних комплексів.

Окрім цього, підрозділи ППО збили 2 безпілотники типу "Орлан-10" та 6 ударних дронів "Шахед-136".

Ракетні війська та артилерія за добу вразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та 4 інших важливих військових об’єкти противника.

Яка ситуація на усіх напрямках

На Волинському та Поліському напрямках обстановка не змінилась. Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Росії. Зберігається загроза щодо атак ракетами та дронами.

Інші напрямки росіяни обстрілювали:

на Сіверському напрямку гатили з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Сеньківка і Гай Чернігівської області, а також Олександрівка і Вовківка Сумської області;

гатили з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Сеньківка і Гай Чернігівської області, а також Олександрівка і Вовківка Сумської області; на Слобожанському – з артилерії різного типу, біля населених пунктів Вільхуватка, Вовчанськ, Козача Лопань, Красне, Мілове, Стариця, Стрілеча, Ветеринарне та Чугунівка;

– з артилерії різного типу, біля населених пунктів Вільхуватка, Вовчанськ, Козача Лопань, Красне, Мілове, Стариця, Стрілеча, Ветеринарне та Чугунівка; на Куп’янському та Лиманському – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічна, Кучерівка, Куп’янськ, Кислівка, Берестове, Греківка, Невське, Осинове, Терни, а також Торське;

– з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічна, Кучерівка, Куп’янськ, Кислівка, Берестове, Греківка, Невське, Осинове, Терни, а також Торське; на Бахмутському – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Зеленопілля, Берестове, Бахмут, Бахмутське, Іванград, Соледар, Спірне, Білогорівка, Опитне та Яковлівка;

– з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Зеленопілля, Берестове, Бахмут, Бахмутське, Іванград, Соледар, Спірне, Білогорівка, Опитне та Яковлівка; на Авдіївському – з різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Мар’їнка, Водяне, Парасковївка, Красногорівка, Первомайське та Невельське;

– з різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Мар’їнка, Водяне, Парасковївка, Красногорівка, Первомайське та Невельське; на Новопавлівському – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Богоявленка, Павлівка, Велика Новосілка, Пречистівка, Вугледар, Времівка та Нескучне;

– з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Богоявленка, Павлівка, Велика Новосілка, Пречистівка, Вугледар, Времівка та Нескучне; на Запорізькому – з усього спектру артилерійського озброєння, в районах населених пунктів Гуляйпільське, Залізничне, Дорожнянка, Степове, Ольгівське, Малинівка, Новоданилівка та Червоне.

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