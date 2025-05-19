Повітряні сили змінюють інформування щодо збитих дронів

У Повітряних силах звернулися до медіа та усі, хто публікує офіційну інформацію щодо повітряних атак ворога на Україну. Там попередили про зміну формату подачі інформації.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

Дивіться також Щоб не було втрат F-16: льотчик-інструктор сказав, яка тактика краще підійде для відбиття атак

Що зміниться у зведеннях від Повітряних сил

Формат подачі інформації, а саме зведення за ніч, у Повітряних силах змінили з 19 травня.

Відтепер дані подаватимуться з урахуванням нових тактичних прийомів російської армії, збільшенням кількості ударних БпЛА та дронів-імітаторів.

Також повідомлятимуть про особливості протидії ворогу українською армією.

Нагадаємо, що Повітряні сили проінформували, що у ніч на 19 травня російська армія атакувала Україну 112 ударними БпЛА.

Знешкодити вдалося 76 із них: 41 було збито, ще 35 – втрачено локаційно чи подавлено РЕБ.

Протиповітряна оборона працювала на сході, півночі та в центрі країни. На жаль, від атаки постраждала Харківська, Сумська, Донецька, Черкаська та Кіровоградська області.