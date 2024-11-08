Все місто поринуло в темряву: у підмосковному Звенигороді – блекаут

У Росії, схоже, знову почався сезон відключень світла. У Підмосков'ї у місті Звенигород жителі повністю лишилися без світла.

Там трапилася аварія на підстанції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про блекаут у російському Звенигороді

Місцеві жителі розповіли російським пропагандистам, що близько 20:40 за московським часом у Звенигороді "в одну мить" відключилася електрика. Зокрема, світла не було ні в будинках, ні на вулиці.

За словами очевидців, по всьому місту також погано працював стільниковий зв'язок. В оперативних службах очевидцям заявили, що сталась аварія на підстанції.

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Зрештою через близько 30 хвилин стало відомо, що електропостачання у Звенигороді відновлено. У пресслужбі "Росмережі Московський регіон" сказали пропагандистам, що причиною відключення "стало порушення у роботі електрообладнання".

До слова, кілька тижнів тому світло зникало й у російському Санкт-Петербурзі. Тоді росіяни бідкалися про вибухи та атаку безпілотників. За даними очевидців, електроенергії у частині міста не стало після гучних звуків.