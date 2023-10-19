Найбільша допомога буде нам, – політтехнолог пояснив важливість звернення Байдена до нації

Президент США Джо Байден планує виступити зі зверненням до нації. Під час промови він може згадати про події на Близькому Сході, а також продовження допомоги Україні.

В ефірі 24 Каналу політтехнолог Юрій Подорожній зазначив, що промова Байдена не вказує на ризиковість нашої підтримки.

Важливо Тверда позиція США і неприємний дзвіночок з Німеччини: що буде з допомогою для України

Він нагадав, що наступного року в США будуть відбуватися президентські вибори. Саме тому Байден має мобілізувати електорат, який підтримує дії США щодо підтримки демократії у світі, а також підтримки України та Ізраїлю. У цьому ж пакеті згадується Тайвань, який також є важливим для американського виборця.

При цьому Юрій Подорожній додав, що не тільки політтехнологічна причина цього звернення. Зараз у Білого Дому немає можливості працювати з конгресом, бо там є спікеріада. Демократи спостерігають за тим, як республіканці не можуть обрати спікера. Це теж несе такі "позитивні бали в кошик" демократів на наступних виборах.

Дуже вдалий політичний крок Байдена з цією промовою. Це приверне увагу суспільства. Це приверне увагу політикуму. Ми ж розуміємо, що президент США не щодня, не щомісяця й навіть не щороку виходить з такими зверненнями, що буде вказувати на значущість та кричущість цих проблем,

– наголосив політтехнолог.

Вже є чутки про те, що Байден під час промови буде оголошувати конкретні суми-пакети й обʼєднувати їх в одній промові. Це вказує на те, що Україна не випадає з порядку денного Білого Дому. Хоч про це у своїх снах мріє Путін – аби всі забули про Україну й перемкнулися на Ізраїль. А це лише означає, що "маленькою сапою" Росія забере собі Україну, торгуючись з іншими країнами по Близькому Сходу і власне по Ізраїлю.

Дивіться повне відео з політтехнологом на ютубі 24 Каналу:

"Саме тому це звернення є важливим, для нас позитивним. Насправді найбільша допомога буде надаватися нам", – додав Юрій Подорожній.

Останні новини зі США