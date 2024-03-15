Російські добровольці звернулися до Червоного Хреста: яка причина

Вранці 15 березня легіон "Свобода Росії" звернувся до Червоного Хреста. Усе через те, що російська влада не може забезпечити належної евакуації для цивільного населення з Бєлгородської та Курської області.

Вони прагнуть, щоб Червоний Хрест організував гуманітарний коридор для виїзду місцевого населення. Попередні заклики російська влада проігнорувала заклики про обстріли на території Бєлгородської та Курської областей, що "очікувано призвело до численних жертв серед цивільних під час проведення обмеженої військової операції" на території Росії.

Дивіться також Буде масований удар за годину: РДК звернувся до мешканців Бєлгорода

Звернення російських добровольців до Червоного Хреста

Ми закликаємо Червоний Хрест негайно зв'язатися з представниками Легіону "Свобода Росії", Російського Добровольчого Корпусу, Сибірського батальйону, а також путінськими представниками з метою термінового створення гуманітарної місії, яка надасть необхідну допомогу жителям Білгородської та Курської області,

– мовиться у зверненні російських добровольців.

У своєму повідомленні вони зазначили, що все це викликано неспроможністю російської влади провести евакуацію мирного населення, що призводить до значних жертв серед цивільних.

Легіон "Свобода Росії" повідомив, що отримав відповідь від Червоного Хреста і очікує на подальші дії.



Відповідь від Червоного Хреста / фото легіон "Свобода Росії"

Рейд російських добровольців: останні новини

Російські добровольці повідомили, що їм вдалося знищити 2 склади БК окупантів в Тьткіно. Момент ураження вони зафіксували на відео.

Російські добровольці опублікували звернення, в якому привітали Путіна із першим днем виборів. На відео легіонери стріляють з гармати, зі словами "Відправляємо бюлетені на стіл до Владіміра Владіміровича".

Бійці легіону "Свобода Росії" та РДК неодноразово впродовж кількох днів зверталися до жителів Курська та Бєлгорода, а також місцевої влади із закликом про евакуацію. Однак впродовж цього часу російське керівництво не вжило жодних заходів для евакуації. Ба більше, стало відомо, що воно умисно блокує евакуацію місцевого населення.