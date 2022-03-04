Звернення мера Енергодара записане "під дулом автомата", – Енергоатом

Російські окупанти прорвалися в Енергодар, де розташована Запорізька АЕС. Звернення міського голови Дмитра Орлова, що "все добре", найімовірніше, записані під примусом окупантів.

Адже все НЕ добре, наголосили в Енергоатомі.

Мешканці Енергодара вночі заварювали й в інші способи надійно зачиняли двері у під’їзди, щоб росіяни не мали змоги вдертися до помешкань та на верхні поверхи будинків, які хочуть використовувати як бойові позиції.

Близько 14 одиниць техніки рухається в бік Запорізької атомної електростанції.

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